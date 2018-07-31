Quarteto é detido tentando levar carros locados em Santa Catarina para a Bolívia

Com o apoio da guarnição de Trânsito, as equipes policiais se deslocou para a rodovia, até as proximidades do trevo do Urucum. Nesse ponto, um dos veículos foi abordado. O outro carro passou em alta velocidade e os policiais fizeram o acompanhamento tático até que parasse.

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, com idades de 34, 31, 35 e 27 anos, foram detidos às 05h20 desta segunda-feira, 30 de julho, na BR-262, acusados de receptação. A Força Tática da Polícia Militar recebeu a informação de que os ocupantes de dois veículos Volkswagen, placas de Belo Horizonte, passaram em atitude suspeita pelo posto do pedágio, no Porto Morrinho, distante cerca de 70 quilômetros de Corumbá.

Os condutores e passageiros foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil. Os suspeitos se contradiziam o tempo todo, até que um deles contou que os dois carros foram locados em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e que foram entregues em Campo Grande para serem trazidos até Corumbá e depois passados para a Bolívia. O condutor disse que recebeu R$ 800 pelo "serviço" e o homem que dirigia o outro carro, R$ 200.

Terceiro caso em pouco mais de um mês

O caso ficou sob investigação da Polícia Civil. É o terceiro caso de receptação registrado na região em pouco mais de um mês. Os dois primeiros foram nos dias 25 e 29 de junho. O golpe consiste na locação de veículos, geralmente em nome de terceiros, em outros Estados. Os carros são trazidos para Corumbá para serem vendidos na Bolívia.