PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha em veículo roubado

Durante fiscalização de rotina, a equipe visualizou um veículo Ford Edge com placas aparentes de Campo Grande, estacionado às margens da rodovia com um pneu furado.

Na manhã de ontem, quarta-feira (1º) no km 293 na BR-262, em Campo Grande, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.027 kg de maconha em um veículo roubado.

No interior do carro, a equipe observou que tinha vários tabletes de maconha cobertos com panos. Eles realizavam buscas na vegetação próxima ao veículo carregado com droga e notaram que um Celta, com placas de Tacuru/MS, se aproximou do Ford e buzinou 3 vezes. Motivo pelo qual a equipe abordou o Celta.

O veículo era conduzido por um homem de 27 anos, o qual declarou que estava voltando de Ribas do Rio Pardo, onde foi buscar um guincho para transportar o automóvel Ford, que estava carregado com maconha.

A equipe encontrou no interior do Ford um par de placas de outro automóvel da mesma marca e modelo e constataram que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Campo Grande, onde tinha registro de roubo/furto registrado no dia 13 de julho deste ano.

Ao todo, foram apreendidos 973 tabletes de maconha, que somaram 1.027 kg (uma tonelada e vinte e sete quilos) da droga.

Os policiais encontraram um alvará de soltura em nome do condutor do Celta, expedido em 10 de maio de 2018, em razão da prisão em flagrante pelo crime de receptação.

Ocorrência encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) de Campo Grande.