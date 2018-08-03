PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na BR-267

Tráfico de drogas
O veículo ainda possuía sinais de adulteração e registro de roubo/furto
Na tarde desta quinta-feira (2) no km 18, em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 591 kg de maconha.
Em fiscalização de rotina, a equipe abordou um veículo Citroen C3 Aircross com placas aparentes de Campo Grande, conduzido por um homem de 26 anos. Ao abrir o vidro do carro, a equipe avistou diversos tabletes de maconha.
Ao todo, foram apreendidos 525 tabletes de maconha, que somaram 591 kg do entorpecente.O motorista declarou ter pego a droga na cidade de Bataguassu/MS e receberia a quantia de R$ 2 mil.
A equipe constatou ainda que o veículo possuía sinais de adulteração, com placas originais de Campo GrandeS, com registro de roubo/furto registrado no dia 20 de dezembro de 2015, há quase 3 anos.
A ocorrência foi encaminhada à Policia Civil de Bataguassu.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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