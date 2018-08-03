PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na BR-267

Em fiscalização de rotina, a equipe abordou um veículo Citroen C3 Aircross com placas aparentes de Campo Grande, conduzido por um homem de 26 anos. Ao abrir o vidro do carro, a equipe avistou diversos tabletes de maconha.

Na tarde desta quinta-feira (2) no km 18, em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 591 kg de maconha.

Ao todo, foram apreendidos 525 tabletes de maconha, que somaram 591 kg do entorpecente.O motorista declarou ter pego a droga na cidade de Bataguassu/MS e receberia a quantia de R$ 2 mil.

A equipe constatou ainda que o veículo possuía sinais de adulteração, com placas originais de Campo GrandeS, com registro de roubo/furto registrado no dia 20 de dezembro de 2015, há quase 3 anos.

A ocorrência foi encaminhada à Policia Civil de Bataguassu.