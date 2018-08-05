PRF apreende 56kg de maconha ocultada no assoalho e no banco de veículo

Tráfico de drogas
O homem se mostrou bastante nervoso com a abordagem policial e não soube justificar os motivos de sua viagem
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em Ponta Porã/MS, maconha escondida em assoalho e em banco traseiro de veículo.
Os agentes faziam fiscalização de rotina na BR-463 km 68, na Unidade Operacional Capey, quando abordaram um Renault/Sandero com placa aparente de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 40 anos.
O homem se mostrou bastante nervoso com a abordagem policial e não soube justificar os motivos de sua viagem. Desconfiados de haver ilícito no veículo, a equipe realizou uma busca minuciosa e encontrou escondidos no assoalho do veículo e no encosto do banco traseiro, vários tabletes de maconha, que somaram 56kg (cinquenta e seis quilos).
Os sinais identificadores do automóvel foram alterados, tratando-se, na verdade, de veículo com registro de furto/roubo.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado pra a Polícia Civil em Ponta Porã/MS juntamente com o veículo e o entorpecente.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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