PRF apreende 56kg de maconha ocultada no assoalho e no banco de veículo

Os agentes faziam fiscalização de rotina na BR-463 km 68, na Unidade Operacional Capey, quando abordaram um Renault/Sandero com placa aparente de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 40 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em Ponta Porã/MS, maconha escondida em assoalho e em banco traseiro de veículo.

O homem se mostrou bastante nervoso com a abordagem policial e não soube justificar os motivos de sua viagem. Desconfiados de haver ilícito no veículo, a equipe realizou uma busca minuciosa e encontrou escondidos no assoalho do veículo e no encosto do banco traseiro, vários tabletes de maconha, que somaram 56kg (cinquenta e seis quilos).

Os sinais identificadores do automóvel foram alterados, tratando-se, na verdade, de veículo com registro de furto/roubo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado pra a Polícia Civil em Ponta Porã/MS juntamente com o veículo e o entorpecente.