PRF prende jovem com motocicleta furtada

A moto estava adulterada e suas placas originais eram de Pedro Gomes/MS, com registro de roubo/furto no dia 06 de julho do ano passado, também em Pedro Gomes/MS.

O condutor preso reside na cidade de Coxim/MS e possui diversas passagens pela polícia. Ele disse que pretendia entregar a motocicleta em Campo Grande/MS.

A moto e preso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste/MS.