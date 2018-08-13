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São Gabriel do Oeste

PRF prende jovem com motocicleta furtada

A moto estava adulterada e suas placas originais eram de Pedro Gomes/MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/08/2018 às 09:01

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Na tarde de sábado (12), no km 612 da BR-163, em São Gabriel do Oeste/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta roubada.

Os policiais rodoviários federais abordaram a motocicleta Honda/Fan com placas aparentes de Sonora/MS, conduzida por um homem, de 20 anos.

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A moto estava adulterada e suas placas originais eram de Pedro Gomes/MS, com registro de roubo/furto no dia 06 de julho do ano passado, também em Pedro Gomes/MS.

O condutor preso reside na cidade de Coxim/MS e possui diversas passagens pela polícia. Ele disse que pretendia entregar a motocicleta em Campo Grande/MS.

A moto e preso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste/MS.

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