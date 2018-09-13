Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:20

Buscar

Últimas notícias
X

Prisão

Batalhão de Polícia Militar em Miranda prende homem procurado pela Justiça

O homem de 39 anos de idade foi preso e entregue à Delegacia de Polícia local

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/09/2018 às 11:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ontem (12), por volta das 09 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º BPM em Miranda recebeu uma denúncia sobre um indivíduo na condição de ‘Procurado pela Justiça’, que estaria caminhando livremente pela cidade.

De posse de suas características e outros pormenores, os policiais militares iniciaram uma série de rondas pela Área Central do Município, encontrando-o nas proximidades da Rua Nova, as margens da ‘via férrea’ que corta a cidade. Após consulta de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi confirmada a veracidade dos fatos.

Dessa forma, cumprindo o que determina a lei, o homem de 39 anos de idade foi preso e entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.

Leia Também

• Foragido da justiça de 38 anos é preso pela PM em Aquidauana

• Policiais evitam nova fuga em massa de presos cerca de um mês após o último ocorrido

• PM encontra escada usada em suposta tentativa de facilitar fuga de presos

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo