Batalhão de Polícia Militar em Miranda prende homem procurado pela Justiça

Prisão
O homem de 39 anos de idade foi preso e entregue à Delegacia de Polícia local
Ontem (12), por volta das 09 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º BPM em Miranda recebeu uma denúncia sobre um indivíduo na condição de ‘Procurado pela Justiça’, que estaria caminhando livremente pela cidade.
De posse de suas características e outros pormenores, os policiais militares iniciaram uma série de rondas pela Área Central do Município, encontrando-o nas proximidades da Rua Nova, as margens da ‘via férrea’ que corta a cidade. Após consulta de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi confirmada a veracidade dos fatos.
Dessa forma, cumprindo o que determina a lei, o homem de 39 anos de idade foi preso e entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS