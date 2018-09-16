Ônibus tomba em ribanceira, perto de ponte a 7 km de Miranda e deixa 6 feridos

Um ônibus transportando 5 pessoas mais o motorista caiu em uma ribanceira próxima à ponte que passa sobre o rio Miranda no final da manhã deste domingo (16). Conforme informações preliminares, apenas uma pessoa, que seria uma mulher, teve ferimentos mais graves, entretanto, não houve vítimas fatais.

O ônibus fazia a linha Bodoquena a Miranda quando tombou cerca de 7 km da entrada da cidade de Miranda. No total, as seis pessoas que estavam no ônibus receberam atendimento, mas uma teria sido atendida no local, mas se recusou a ir para o hospital de Miranda juntamente com as demais vítimas.

O ônibus da empresa Expresso Mato Grosso teria tombado ao realizar uma curva, mas como a pista estava molhada devido às chuvas que caíram neste domingo, o motorista perdeu o controle do veículo pesado e tombou ao cair da ponte de concreto. Veja as imagens: