Ônibus tomba em ribanceira, perto de ponte a 7 km de Miranda e deixa 6 feridos

BR-262
Acidente aconteceu no final da manhã deste domingo e mobilizou o Resgate dos Bombeiros
Um ônibus transportando 5 pessoas mais o motorista caiu em uma ribanceira próxima à ponte que passa sobre o rio Miranda no final da manhã deste domingo (16). Conforme informações preliminares, apenas uma pessoa, que seria uma mulher, teve ferimentos mais graves, entretanto, não houve vítimas fatais.
O ônibus fazia a linha Bodoquena a Miranda quando tombou cerca de 7 km da entrada da cidade de Miranda. No total, as seis pessoas que estavam no ônibus receberam atendimento, mas uma teria sido atendida no local, mas se recusou a ir para o hospital de Miranda juntamente com as demais vítimas.
O ônibus da empresa Expresso Mato Grosso teria tombado ao realizar uma curva, mas como a pista estava molhada devido às chuvas que caíram neste domingo, o motorista perdeu o controle do veículo pesado e tombou ao cair da ponte de concreto. Veja as imagens:
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