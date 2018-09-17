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BR-262

Polícia Rodoviária Federal apreende 8 kg cocaína em Água Clara

A droga estava escondida no tanque de combustível do automóvel

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/09/2018 às 09:45

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado, 15 de setembro, 8 kg de cocaína na BR-262, km 144, em Água Clara.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo Fiat/Uno, com placas de Uberaba/MG. O motorista, um homem de 33 anos, apresentou nervosismo à abordagem, se contradizendo quanto aos motivos da viagem.

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Ao verificarem o veículo, os policias rodoviários federais encontraram 8 tabletes de cocaína, escondidos no tanque de combustível do automóvel. Após pesagem os tabletes apresentaram 8 kg quilos da droga.

O condutor declarou ter pego o carro com o ilícito em Campo Grande e levaria até Uberaba/MG, onde receberia a quantia de R$ 5.000.

O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

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