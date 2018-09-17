Polícia Rodoviária Federal apreende 8 kg cocaína em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado, 15 de setembro, 8 kg de cocaína na BR-262, km 144, em Água Clara.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo Fiat/Uno, com placas de Uberaba/MG. O motorista, um homem de 33 anos, apresentou nervosismo à abordagem, se contradizendo quanto aos motivos da viagem.