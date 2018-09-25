Equipe de Trânsito da PM de Jardim recaptura evadido do Sistema Prisional

Por volta das 16h15 de ontem (24), a equipe de Trânsito da Polícia Militar de Jardim realizava rondas pela rua Márcia Valéria de Freitas, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, transitando pela via.

No momento em que a viatura se aproximou para realizar a abordagem, o homem fugiu, inclusive, invadindo diversas residências.

Imediatamente, a guarnição procedeu ao cerco e prendeu o suspeito. Após a checagem, os policiais constataram que se tratava de um homem, de 31 anos, que estava evadido do Sistema Prisional.

Diante dos fatos, o autor foi recapturado e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Jardim

para as providências cabíveis.