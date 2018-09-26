Peão de MS morre após ser arremessado e chifrado durante rodeio em SP

Tragédia
Elias Santana teria sofrido traumatismo craniano, além de lesões na coluna e pescoço
O peão de rodeio Elias Santana da Silva Júnior, de 29 anos, morreu após ser arremessado contra a arena durante o evento e ainda ser atingido pelo chifre do touro em seguida. Natural do município de Aparecida do Taboado, o atleta participava do rodeio na cidade de Rubinéia (SP) na madrugada de sábado (22) e estava internado até a tarde de ontem (25), quando morreu no hospital.
Conforme o site Informa Mais, Elias teria sofrido traumatismo craniano, além de lesões na coluna e pescoço. Após primeiros socorros, o peão foi transferido por Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel para São José do Rio Preto (SP).
Já no hospital de São José, Elias passou por cirurgia neurológica e permaneceu na UTI com cuidados intensivos.
Mesmo após as tentativas e cuidados, o peão não resistiu e morreu na tarde de ontem. Elias era casado e deixa um filho de 3 anos de idade.
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