Peão de MS morre após ser arremessado e chifrado durante rodeio em SP

O peão de rodeio Elias Santana da Silva Júnior, de 29 anos, morreu após ser arremessado contra a arena durante o evento e ainda ser atingido pelo chifre do touro em seguida. Natural do município de Aparecida do Taboado, o atleta participava do rodeio na cidade de Rubinéia (SP) na madrugada de sábado (22) e estava internado até a tarde de ontem (25), quando morreu no hospital.

Conforme o site Informa Mais, Elias teria sofrido traumatismo craniano, além de lesões na coluna e pescoço. Após primeiros socorros, o peão foi transferido por Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel para São José do Rio Preto (SP).