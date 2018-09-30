Após bebedeira, briga de ex-cunhados vai parar na casa de um e a Polícia é acionada

Dois Irmãos do Buriti
Mas quando foram encaminhados à DP da cidade, negaram que tivesse havido agressão entre eles
O excesso de álcool mais uma vez causou desavenças em Dois Irmãos do Buriti. Um homem de 24 anos e o seu ex-cunhado, de 36, bebiam em um bar localizado na Rua Nissaburo Kato, próximo a um campo de futebol, neste sábado (29), às 11h35 da manhã.
Em determinado momento, os dois se desentenderam, conforme consta no boletim de ocorrência. Mais tarde, inconformado e querem continuar a desavença, o rapaz de 24 foi até à casa do ex-cunhado para tirar satisfações. Moradores do local acionaram a guarnição da Polícia Militar via 190.
Os policiais impediram a entrada do rapaz. Contudo, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Aos policiais civis, os dois negaram as agressões e que só discutiram. Nenhum dos dois quis representar judicialmente contra o outro.
O caso foi registrado às 19h40 como vias de fato.
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