Após bebedeira, briga de ex-cunhados vai parar na casa de um e a Polícia é acionada

O excesso de álcool mais uma vez causou desavenças em Dois Irmãos do Buriti. Um homem de 24 anos e o seu ex-cunhado, de 36, bebiam em um bar localizado na Rua Nissaburo Kato, próximo a um campo de futebol, neste sábado (29), às 11h35 da manhã.

Em determinado momento, os dois se desentenderam, conforme consta no boletim de ocorrência. Mais tarde, inconformado e querem continuar a desavença, o rapaz de 24 foi até à casa do ex-cunhado para tirar satisfações. Moradores do local acionaram a guarnição da Polícia Militar via 190.