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Corumbá

Passageira de ônibus fretado é presa com mais de 11,5 quilos de cocaína

A cocaína, que pesou pouco mais de 11,6 quilos, foi distribuída em tabletes que estavam em uma mala e uma bolsa da mulher

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/10/2018 às 09:51

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Mulher de 26 anos, passageira de um ônibus fretado que saiu de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, para São Paulo, foi presa na tarde desta segunda-feira (1º) por tráfico de drogas. O ônibus foi parado pela fiscalização da Polícia Federal, com o apoio da Força Nacional de Segurança, no posto fiscal Lampião Aceso, na  BR-262. A cocaína, que pesou pouco mais de 11,6 quilos, foi distribuída em tabletes que estavam em uma mala e uma bolsa da mulher, que é brasileira. 

Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá, onde foi indiciada. Se condenada judicialmente, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão, além do pagamento de  multa. De acordo com a PF, o entorpecente seria entregue na capital paulista.

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