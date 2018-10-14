Homem chama clientes de bar de "viados", atira e acerta rapaz

Testemunhas disseram que o homem chegou de carro, derrubou várias motos que estavam estacionadas, desceu, atirou várias vezes e fugiu.

O jovem baleado foi levado para a Santa Casa de Campo Grande com o ferimento leve de bala no quadril, segundo a polícia. Alguns agentes foram até o local para conversar com a vítima e ainda não há informações sobre o nome e estado de saúde dele.

Imagens das câmeras de segurança do Bar Fly filmaram o suspeito correndo pela rua. O equipamento que fica posicionado em um local onde seria possível gravar a placa do Golf foi danificado pela chuva, segundo a administração.

Ontem, a casa noturna teve uma festa de Halloween. Apesar de famosa como casa de rock, o porão do Bar Fly também tem recebido vários eventos organizados para o público LGBT.

O homem que atirou também não foi identificado ainda.