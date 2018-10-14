Homem chama clientes de bar de "viados", atira e acerta rapaz

Capital
Vítima estava fumando na rua quando foi baleada de raspão; suspeito fugiu e ainda não foi identificado
Um jovem de aparentemente 20 anos foi atingido por um tiro de raspão enquanto fumava no lado externo do Barfly, bar localizado em Campo Grande, na madrugada deste sábado (13). Segundo informações da administração da casa noturna, clientes disseram que o atirador estava do lado de fora do estabelecimento, chegou ao local bastante alterado em um Golf prata, chamando os frequentadores de “viados” e atirando aleatoriamente.
Testemunhas disseram que o homem chegou de carro, derrubou várias motos que estavam estacionadas, desceu, atirou várias vezes e fugiu.
O jovem baleado foi levado para a Santa Casa de Campo Grande com o ferimento leve de bala no quadril, segundo a polícia. Alguns agentes foram até o local para conversar com a vítima e ainda não há informações sobre o nome e estado de saúde dele.
Imagens das câmeras de segurança do Bar Fly filmaram o suspeito correndo pela rua. O equipamento que fica posicionado em um local onde seria possível gravar a placa do Golf foi danificado pela chuva, segundo a administração.
Ontem, a casa noturna teve uma festa de Halloween. Apesar de famosa como casa de rock, o porão do Bar Fly também tem recebido vários eventos organizados para o público LGBT.
O homem que atirou também não foi identificado ainda.
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