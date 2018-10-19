PM é assassinado em fábrica abandonada de Campo Grande

Um policial militar, identificado apenas como Valiente, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (19), na região do Indubrasil em Campo Grande. Informações preliminares apontam que ele era lotado no 10º Batalhão da PM, mas ainda não informações sobre o crime. Com isto, sobe para 12 o número de assassinatos registrados em Mato Grosso do Sul em apenas uma semana.

Por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até os fundos do Frango Vit, uma fábrica abandonada na Capital. Quando chegaram ao local, encontraram o corpo de Gilberto. A polícia faz rondas em busca de possiveis suspeitos pelo crime.