PM é assassinado em fábrica abandonada de Campo Grande

Capital
Sobe para 12 o número de mortes no Estado em menos de uma semana
Um policial militar, identificado apenas como Valiente, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (19), na região do Indubrasil em Campo Grande. Informações preliminares apontam que ele era lotado no 10º Batalhão da PM, mas ainda não informações sobre o crime. Com isto, sobe para 12 o número de assassinatos registrados em Mato Grosso do Sul em apenas uma semana.
Por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até os fundos do Frango Vit, uma fábrica abandonada na Capital. Quando chegaram ao local, encontraram o corpo de Gilberto. A polícia faz rondas em busca de possiveis suspeitos pelo crime.
ONDA DE VIOLÊNCIA
Uma onda de violência varreu Mato Grosso do Sul na noite de quarta-feira e na madrugada de ontem, deixando sete mortos, todos por morte violenta. Somente em Campo Grande, foram quatro assassinatos, e um deles teve como vítima Marcel Costa Hernandes Colombo, 31, também conhecido como “Playboy da Mansão”. Ele morreu com cinco tiros de pistola nas costas.
Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam que, em menos de uma semana (de domingo até ontem), 11 pessoas foram vítimas de homicídio em Mato Grosso do Sul.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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