PMA flagra e autua homem incendiando vegetação nativa de desmatamento ilegal

Crime ambiental
Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização no assentamento Teijin, localizado no distrito de Nova Casa Verde no município de Nova Andradina e flagraram ontem (21) à noite, um homem incendiando vegetação oriunda de desmatamento em sua propriedade, sem autorização ambiental.
O infrator (45), residente no assentamento, havia desmatado uma área de 6 hectares de vegetação nativa de árvores de diversas espécies de pequeno, médio e grande porte ilegalmente. Além disso, as árvores derrubadas que já estavam dispostas em leiras estavam sendo incendiadas pelo infrator, também sem autorização ambiental. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00 referente a área desmatada e em R$ 1.000,00 pelo incêndio da vegetação suprimida. Ainda foi notificado a apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA).
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Furto durante a madrugada
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Loterias
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