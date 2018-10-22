PMA flagra e autua homem incendiando vegetação nativa de desmatamento ilegal

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização no assentamento Teijin, localizado no distrito de Nova Casa Verde no município de Nova Andradina e flagraram ontem (21) à noite, um homem incendiando vegetação oriunda de desmatamento em sua propriedade, sem autorização ambiental.

O infrator (45), residente no assentamento, havia desmatado uma área de 6 hectares de vegetação nativa de árvores de diversas espécies de pequeno, médio e grande porte ilegalmente. Além disso, as árvores derrubadas que já estavam dispostas em leiras estavam sendo incendiadas pelo infrator, também sem autorização ambiental. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00 referente a área desmatada e em R$ 1.000,00 pelo incêndio da vegetação suprimida. Ainda foi notificado a apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA).