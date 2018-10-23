Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:40

Buscar

Últimas notícias
X

Fronteira

Onda de violência derruba outro chefe da Polícia Nacional na fronteira

Pela terceira vez em dois meses, governo paraguaio trocou comando da Polícia Nacional no Departamento de Amambay

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/10/2018 às 12:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O comando da Polícia Nacional no Departamento de Amambay não resistiu à onda de assassinatos na Linha Internacional e às constantes denúncias de ligação de policiais com o crime organizado. Pela terceira vez em dois meses, a polícia terá novo chefe em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.

A troca de comando foi anunciada um dia após um agente do Departamento de Investigação da Polícia Nacional ser arrastado na rua ao tentar abordar um suspeito, na frente de policiais uniformizados da mesma corporação, que apenas assistiram à cena.

Leia Também

• Piloto brasileiro é assassinado com tiros de fuzil no Paraguai

• PRF apreende 275 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

• Polícia paraguaia apreende maconha com adesivo 'Lula Livre' na fronteira com Ponta Porã

Nesta segunda-feira (22), o comandante da Polícia Nacional do Paraguai Bartolome Gustavo Baez Lopez determinou a remoção do comissário geral da corporação em Amambay Ismael Desiderio Estigarribia Paredes, que tinha tomado posse no dia 4 de setembro deste ano.

O também comissário geral Oscar Rafael Pereira Aguilar foi nomeado para o posto e assume em meio a uma guerra entre facções pelo controle do tráfico de drogas na Linha Internacional. Nos últimos 10 dias, pelo menos 12 pessoas foram executadas a tiros no departamento (estado) que tem Pedro Juan como capital.

Aguilar assume também com o desafio de explicar a suspeita trapalhada ocorrida domingo à tarde, quando o brasileiro Waldemar Pereira Rivas, 36, o "Cachorrão", acusado de comandar o desmanche de carros roubados na fronteira, arrastou um policial para evitar uma abordagem.

Na tarde deste domingo, o brasileiro se irritou ao ser abordado por uma equipe do Departamento de Investigação Criminal e não quis descer do carro, um utilitário Jipe branco.

Um agente que tentava convencer Waldemar a descer do veículo chegou a ser arrastado por alguns metros, depois desistiu e o brasileiro fugiu. Imagens gravadas pelos moradores mostram o policial sendo obrigado a correr para acompanhar o carro em movimento.

Policiais uniformizados foram chamados para dar apoio, mas não interferiram e ficaram só assistindo à tentativa dos investigadores de prender Cachorrão. Segudo o jornal Campo Grande News, fontes teriam revelado que muitos policiais paraguaios recebem propina de criminosos na fronteira.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo