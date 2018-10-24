Homem é preso em assentamento por corte ilegal de 8 aroeiras com motosserra

Equipe de Policiais Militares Ambientais de Miranda realizava patrulhamento por volta das 10h30 de ontem (23) na região do Assentamento Bandeirantes, distante 14 KM da cidade, e durante fiscalização ambiental no lote de nº 46, de propriedade de um homem de 59 anos, foi constatado o corte de árvores da espécie aroeira com motosserra.

No total, 8 árvores de aroeira legítimas, sendo algumas beneficiadas em palanques, mourão e toras foram identificadas. Os policiais solicitaram as documentações de extração das madeiras e porte e uso de motosserra, mas não foram apresentados.