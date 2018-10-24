Homem é preso em assentamento por corte ilegal de 8 aroeiras com motosserra

Miranda
O homem de 59 anos foi preso e multado em 5 mil reais
Equipe de Policiais Militares Ambientais de Miranda realizava patrulhamento por volta das 10h30 de ontem (23) na região do Assentamento Bandeirantes, distante 14 KM da cidade, e durante fiscalização ambiental no lote de nº 46, de propriedade de um homem de 59 anos, foi constatado o corte de árvores da espécie aroeira com motosserra.
No total, 8 árvores de aroeira legítimas, sendo algumas beneficiadas em palanques, mourão e toras foram identificadas. Os policiais solicitaram as documentações de extração das madeiras e porte e uso de motosserra, mas não foram apresentados.
O homem recebeu voz de prisão pelo corte ilegal das árvores, sendo sete vitalizadas e uma desvitalizada. Parte das árvores foram beneficiada em palanques, totalizando treze unidades de 3,5 metros; um mourão de 2,3m x 0,40cm; uma tora de 13,40m x 0,55cm; uma tora de 13m x 0,50cm e uma tora de 10m x 0,50cm, materiais estes apreendidos e aplicada multa no valor de R$ 500,00 por árvore cortada e R$ 1.000,00 por utilizar moto serra sem a devida documentação, totalizando R$ 5.000,00.
O infrator foi encaminhado juntamente com a motosserra apreendida, para Delegacia de Polícia Civil de Miranda.
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