Homem é preso com 525 munições contrabandeadas na rodovia MS-156

Tráfico internacional
Suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados
A Polícia Militar de Caarapó prendeu na noite de ontem um homem identificado apenas como A.J.M que transportava 525 munições contrabandeadas do Paraguai. O material era nos calibres 22, 380, 12 e 357.
De acordo com o site Agora MS, os policiais faziam rondas pela Avenida Presidente Vargas, quando avistaram veículo suspeito estacionando no acostamento da rodovia MS-156.
A equipe decidiu realizar abordagem e viu que o homem levava vários produtos contrabandeados do Paraguai, como pneus e cigarros. Ao vistoriar com mais cuidado, os militares flagraram as munições.
Não foi divulgado qual seria o destino final do armamento. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde foi autuado por tráfico internacional de munições.
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