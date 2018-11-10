Homem é preso com 525 munições contrabandeadas na rodovia MS-156

A Polícia Militar de Caarapó prendeu na noite de ontem um homem identificado apenas como A.J.M que transportava 525 munições contrabandeadas do Paraguai. O material era nos calibres 22, 380, 12 e 357.

De acordo com o site Agora MS, os policiais faziam rondas pela Avenida Presidente Vargas, quando avistaram veículo suspeito estacionando no acostamento da rodovia MS-156.