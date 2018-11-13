PRF realiza Operação Proclamação da República 2018 no feriado prolongado

Policiamento
O objetivo da PRF é incrementar as ações de policiamento e fiscalização
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Proclamação da República 2018, às 0h desta quarta-feira, 14 de novembro, até às 23h59 de domingo, dia 18.
O objetivo da PRF é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação.
Para reduzir o número de acidentes, a PRF priorizará ações preventivas para reduzir o abuso da velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.
O policiamento nas rodovias federais do Estado poderá contar com reforço dos policiais do setor administrativo que concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior fluxo e incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com estatísticas do órgão, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.
Com foco na conscientização dos riscos enfrentados pelos viajantes, a PRF promove comando direcionados à educação para o trânsito. Em algumas Unidades Operacionais, os condutores e os demais ocupantes dos veículos são convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito como: excesso de velocidade, uso de álcool, ultrapassagens indevidas, falta do cinto de segurança e as consequências dessas condutas. É o momento de uma reflexão e auto avaliação de seu comportamento.
Dicas de Trânsito
A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais segura:
Revisão do Veículo – antes de viajar verifique as condições físicas do seu veículo, principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;
Planeje a Viagem – lembre-se de programar a duração da viagem, incluindo as paradas para alimentação, descanso e abastecimento;
Mantenha a Atenção à Rodovia – respeite a sinalização e os limites de velocidade;
Mantenha Faróis Baixos Acesos – para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;
Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;
Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;
Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.
No estado do Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.
O excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, as ultrapassagens indevidas são as infrações mais cometidas e estas infrações potencializam acidentes graves, principalmente onde há maior concentração de veículos, como em perímetros urbanos.
Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição:
Quinta-feira, 15/11/2018, das 06h às 12h
Domingo, 18/11/2018, das 16h às 22h
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS