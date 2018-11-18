Polícia analisa novas imagens de câmeras e trabalha com hipótese de crime premeditado

Os investigadores analisam as imagens das câmeras de segurança que registraram o crime, e também outras gravações feitas por câmeras da vizinhança. Nos próximos dias, a polícia quer ouvir pessoas que moram na mesma rua e parentes das vítimas.

O empresário tinha 8 processos na Justiça em nome dele que somados chegam a R$ 4,5 milhões. Apesar da dívida milionária, a investigação preliminar aponta para a hipótese de crime premeditado.

O filho do empresário que estava no carro no dia do crime continua internado na Santa Casa. Ele está em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI). O rapaz respira com ajuda de aparelhos.

A Polícia Civil investiga a execução do empresário, que ocorreu por volta da 1h (de MS). A vitima chegava em casa, acompanhado do filho e uma terceira pessoa, quando foi estacionar a caminhonete e houve a abordagem de bandidos.

A investigação diz que ao menos 12 tiros foram disparados no local, dois atingiram a vítima e ele morreu antes mesmo da chegada do socorro médico. O filho também foi ferido e encaminhado para a Santa Casa.

Conforme o depoimento de testemunhas, o empresário chegou no aeroporto por volta das 11h30 (de MS). O filho então saiu de casa, no Jardim Bela Vista, para buscá-lo. No retorno, assim que abriu o portão da garagem, homens pararam um carro na frente e efetuaram os disparos.

O Corpo de Bombeiros chegou no local e constatou a morte do empresário. Já o filho dele permanece internado na ala vermelha do hospital. Ao G1 a assessoria de imprensa da Santa Casa disse que ele foi atingido no tórax, no lado esquerdo e está em estado grave. Nesta manhã, a vítima aguarda avaliação da equipe de cirurgia e permanece com drenos.

Uma terceira pessoa chegou a ser atingida por estilhaços de vidro do carro, porém, não precisou de atendimento.