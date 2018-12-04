Operação caça integrantes de facções em 15 estados, entre eles MS

Segundo informações do G1 São Paulo, os alvos da operação são integrantes da facção paulista PCC (Primeiro Comando da Capital), das cariocas CV (Comando Vermelho), TCP (Terceiro Comando Puro) e ADA (Amigo dos Amigos), da capixaba PCV (Primeiro Comando de Vitória) e da paraibana OKAIDA RB, uma dissidência da OKAIDA.

Megaoperação realizada na manhã desta terça-feira (4) caça integrantes de facções criminosas em 15 estados brasileiros, entre eles Mato Grosso do Sul. Ao todo, são cumpridos 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão.

A ação cumpre 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão no Acre, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Ainda não há detalhes de prisões, ou informações de quantos mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul, um dos estados com maior hegemonia do PCC. Em São Paulo, são 59 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão contra integrantes da facção em 12 cidades.

A Operação é coordenada pelo GNCOC (Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas) e contam com a participação de dez GAECOs (Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) e do Ministério Público.