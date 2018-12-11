Após descobrir venda de casa, jardineiro volta para espancar idosa

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados prendeu ontem o jardineiro Edinaldo Félix Rocha, de 32 anos, suspeito de espancar e esfaquear uma mulher de 60 anos para roubar R$ 2 mil. Ele não tem outras passagens e disse que se motivou porque enquanto prestava serviços na casa da vítima, escutou ela falar sobre a venda de um imóvel, e imaginou que haveria valores na casa. Apesar da violência, a mulher se recupera bem.

Conforme relatado pelo delegado Rodolgo Daltro, titular do SIG, por volta das 07h30 do último sábado, ao abrir a porta de sua casa localizada na região do Jardim Universitário, a vítima foi surpreendida pelo ladrão que usava capuz e passou a agredi-la com socos no rosto e cabeça. Além disso, a esfaqueou nas costas. Percebendo que ela estava desmaiada no chão, o homem roubou o dinheiro que estava em uma carteira dentro do carro e fugiu.