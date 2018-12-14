PRF apreende 1kg de cocaína escodida no corpo de passageira de táxi

Miranda
A mulher de 22 anos seguida viagem de Corumbá a Campo Grande
Na tarde de quinta (13), no km 602 da BR-262, no posto de fiscalização da PRF em Miranda, policiais abordaram um GM/Prisma que fazia serviço de táxi e seguia de Corumbá para Campo Grande.
Os agentes da PRF pararam o veículo e notaram nervosismo no comportamento da passageira, de 22 anos, que deu esclarecimentos inconsistentes sobre o motivo da viagem.
Diante da suspeita, a equipe vistoriou as bagagens e fe a revista pessoal. Os policiais encontraram junto ao corpo da passageira diversas cápsulas presas e um pequeno tablete escondido em suas roupas. No interior das cápsulas e do tablete, haviae aproximadamente, 1 quilo de substância análoga à cocaína.
Questionada, a passageira do táxi afirmou ter sido contratada por um desconhecido para levar a droga de Corumbá até Campo Grande, onde a entregaria para uma mulher próximo à antiga rodoviária.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Miranda e a passageira responderá pelo crime de tráfico de drogas.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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