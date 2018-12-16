Homem sofre tentativa de assassinato na BR e destrói casas indígenas com carro

Segundo a polícia, ele seguia sentido centro a BR-163 quando percebeu estar seguido por outro veículo. A partir daí acelerou pra ver se distanciava, mas foi acompanhado em alta velocidade, e que empreeendeu fuga até o trevo do parque de exposição, onde tomou rumo ao residencial Vival Castelo, que liga ao anel viário de acesso a Penitenciária Estadual (PED).

Um homem sofreu tentativa de homicídio na noite do último sábado (15), em Dourados, e acusa um policial militar de tentar matá-lo. Ele acredita que o caso possa ter relação com uma dívida em dinheiro. As informações são do site 'Dourados Agora'.

Relatou ainda que ao chegar próximo do asfalto percebeu que havia um carro estacionado na beira da estrada, e que era uma HB20 branco e passaram a efetuar disparos em sua direção. O homem disse que voltou a empreender fuga e entrou na rodovia novamente, sentido ao trevo de Itaporã, chegando até a aldeia Jaguapiru, se distanciando do veículo que o perseguia.

Depois de alguns minutos circulando pela aldeia percebeu que um veículo parou em uma residência para pedir informação, e que neste momento o carro que o perseguia voltou a aparecer. Em nova fuga perdeu o controle e invadiu uma casa.

Saiu do carro ensanguentado e vários indígenas o cercaram, com facão, paus e pedras, onde começaram a danificar o veículo. Neste momento, conforme relatou, percebeu que estava com a cabeça sangrando e com a clavícula parecia estar quebrada.

Um dos indígenas se apresentou como advogado e o socorreu até o Hospital da Vida. Na unidade foi informado que a lesão na cabeça é decorrente de disparo de arma de fogo.

Ele relatou que há alguns meses teve desentendimento com um policial militar de Dourados e que o reconhece como sendo um dos homens que atiraram na estrada. Disse ainda que o PM é credor no valor de R$ 7 mil há pelo menos um ano.

E que há três meses recebeu uma ligação do PM que queria acertar as contas, no entanto, teria dito que não iria pagar enquanto o policial não apresentasse um cheque devolvido, em seu nome, no valor de R$ 8 mil, mas que a divida era de R$ 7 mil, e por este motivo nao ia pagar.

Ele acredita que o atendado seja por este motivo. Informou ainda que seu veículo ficou retido na aldeia como garantia pelos danos causados ao indígena morador da residência.