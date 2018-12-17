Bandido com réplica de pistola tenta assaltar PM que fazia bico e é morto

Capital
entativa de roubo aconteceu por volta das 2h, na Rua Equador, na Vila Jacy, em Campo Grande
Assaltante ainda não identificado acabou morto ao tentar roubar o carro de um policial militar de 27 anos usando pistola de brinquedo. O caso aconteceu por volta das 2h desta segunda-feira (17), na Rua Equador, na Vila Jacy, em Campo Grande.
Conforme a Polícia Militar, o soldado dirigia um Chevrolet Onix branco e fazia bico de motorista de aplicativo, quando foi acionado por uma mulher, na Avenida Dois de Março, na Vila Taquarussu. No local, dois homens embarcaram e durante o trajeto, um deles armado com uma réplica de pistola anunciou assalto.
O policial, então, reagiu e atirou. O assaltante morreu no local e como não portava documento ainda não foi identificado. O comparsa dele aproveitou enquanto o policial acionava o socorro para fugir. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.
De acordo com o site Campo Grande News, o vereador Valdir Gomes (PP) usou as redes sociais para falar sobre o caso que aconteceu em frente à casa dele. "Agora são 3h da manhã, na frente da minha residência, tentativa de roubo a motorista de aplicativo. Um fugiu. O outro foi morto. Eles só não sabiam que o motorista era um policial. Pensa acordar com tiros no seu portão. Deus nós proteja", escreveu no Facebook por volta das 5h.
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