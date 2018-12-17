PRF descobre 1.5 tonelada de maconha e 46 kg de skunk em caminhão

Durante fiscalização, no km 26 da BR-163, a equipe policial deu ordem de parada a um M.Benz/Axor 2040 com placas de Içara/SC, atrelado a um reboque com placa de Dourados. O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde deste domingo (16) 1.536 kg de maconha e 46 kg de skunk, em Mundo Novo.

Os agentes iniciaram acompanhamento tático. Durante a fuga, o condutor realizou ultrapassagens em local proibido, bem como transitou em alta velocidade. Após alguns quilômetros, ao tentar entrar em uma rodovia de acesso ao município de Japorã/MS, perdeu o controle do veículo e o abandonou, fugindo pela vegetação próxima a pista, não sendo localizado.

Ao vistoriarem o reboque, os policiais rodoviários federais descobriram um fundo falso, onde estavam escondidos 1.536 kg (uma tonelada quinhentos e trinta e seis quilos) de maconha e 46 kg (quarenta e seis quilos) de skunk.

A droga e a carreta foram entregues na Polícia Civil de Mundo Novo.