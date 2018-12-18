PRF recupera durante final de semana 2 veículos roubados

A primeira ocorrência, na manhã de sábado, 15 de dezembro, a equipe compareceu no km 232 da BR-163 em Rio Brilhante. Foi abordado uma Fiat/Toro, com placas aparentes de Contagem/MG. O motorista, um homem de 54 anos, mostrou-se nervoso com a presença da equipe policial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou neste final de semana, dois veículos com ocorrência de roubo/furto.

Os agentes decidiram realizar uma vistoria minuciosa nos sinais de identificação do automóvel, e obtiveram êxito ao descobrir que as placas eram falsas. O carro era emplacado em Uberlândia/MG, onde também possuía registro de roubo/furto, em 29 de novembro desse ano.

Já na manhã de domingo, 16 de dezembro, um Ford/Ka SE foi recuperado, no km 734 da BR-163, em Coxim.

O veículo apresentava placas de Lucas do Rio Verde/MT. O motorista, de 26 anos, era acompanhado por um homem, de 45.

Em consulta aos sinais de identificação do automóvel, foram observadas alterações. O carro era emplacado em Cuiabá/MT, onde também possuía registro de roubo/furto.

O condutor declarou ter pego o veículo com seu irmão, que teria o alugado por 23 dias pela quantia de R$ 1.000 (mil reais). Ele iria até o Estado do Paraná e retornaria dia 4 de janeiro. Disse também desconhecer a origem ilícita do automóvel.

As ocorrências foram encaminhadas para as Polícias Judiciárias locais.