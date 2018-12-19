Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:51

Buscar

Últimas notícias
X

Miranda

Rapaz tenta esconder 1kg de cocaína dentro de espartilho, mas é flagrado pela PRF

Passageiro de van que fazia viagem de Corumbá a Capital foi preso por traficar a droga

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/12/2018 às 11:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde desta terça-feira (18) 940g de pasta base de cocaína escondida embaixo de espartilho usado por um passageiro de van. Durante fiscalização, no Km 600, da BR-262, em Miranda, pararam o veículo com placas de Corumbá. O motorista disse ter sido contratado por uma das passageiras para transportar dez pessoas de Corumbá para Campo Grande.

Quando os agentes pediram a documentação dos passageiros, um deles, um rapaz de 21 anos apresentou apenas a carteira de trabalho e disse que havia perdido os outros documentos há mais de um ano e que não se interessou em fazer o boletim de ocorrência para informar o extravio.

Leia Também

• PMA apreende 34 kg de pescado ilegal capturados no Rio Miranda

• Em Miranda, PRF recupera automóvel roubado em Campo Grande

• PM intensifica policiamento em Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos

Ao ser perguntado por que não fez o boletim de ocorrência, o passageiro demonstrou nervosismo e apresentou informações desconexas sobre sua viagem, profissão e quantidade de dias que estava em Corumbá.

Sob suspeita, os polícias fizeram uma revista nos pertences do passageiro, mas não encontraram nada. Porém, ao pedir para levantar a camisa, flagraram o rapaz usando um espartilho com o intuito de esconder a droga que levava junto ao corpo.

Quando o espartilho foi retirado de seu corpo, os policiais encontraram quatro volumes envoltos em fita plástica com substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando 940g.

Os policiais federais rodoviários questionaram onde ele havia adquirido a droga. O passageiro disse que tinha recebido de um homem em Corumbá e levaria para outro em Campo Grande, o suposto contratante, e receberia R$ 500,00 para realizar o transporte.

O preso, que já possui passagem por tráfico de drogas em 2017, foi encaminhado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo