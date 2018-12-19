Rapaz tenta esconder 1kg de cocaína dentro de espartilho, mas é flagrado pela PRF

Miranda
Passageiro de van que fazia viagem de Corumbá a Capital foi preso por traficar a droga
Crédito do vídeo: Redação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde desta terça-feira (18) 940g de pasta base de cocaína escondida embaixo de espartilho usado por um passageiro de van. Durante fiscalização, no Km 600, da BR-262, em Miranda, pararam o veículo com placas de Corumbá. O motorista disse ter sido contratado por uma das passageiras para transportar dez pessoas de Corumbá para Campo Grande.
Quando os agentes pediram a documentação dos passageiros, um deles, um rapaz de 21 anos apresentou apenas a carteira de trabalho e disse que havia perdido os outros documentos há mais de um ano e que não se interessou em fazer o boletim de ocorrência para informar o extravio.
Ao ser perguntado por que não fez o boletim de ocorrência, o passageiro demonstrou nervosismo e apresentou informações desconexas sobre sua viagem, profissão e quantidade de dias que estava em Corumbá.
Sob suspeita, os polícias fizeram uma revista nos pertences do passageiro, mas não encontraram nada. Porém, ao pedir para levantar a camisa, flagraram o rapaz usando um espartilho com o intuito de esconder a droga que levava junto ao corpo.
Quando o espartilho foi retirado de seu corpo, os policiais encontraram quatro volumes envoltos em fita plástica com substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando 940g.
Os policiais federais rodoviários questionaram onde ele havia adquirido a droga. O passageiro disse que tinha recebido de um homem em Corumbá e levaria para outro em Campo Grande, o suposto contratante, e receberia R$ 500,00 para realizar o transporte.
O preso, que já possui passagem por tráfico de drogas em 2017, foi encaminhado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda.
Investigação
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