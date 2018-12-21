Homem com diversas passagens pela Polícia é morto a facada em Miranda

Homicídiox
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Aquidauana
Adriel Augusto da Silva, 37 anos, morreu no final da tarde de ontem (20) em decorrência de uma facada que levou na região do abdômen. O caso aconteceu no centro de Miranda, por volta das 17 horas.
De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada a compareceu ao hospital da cidade. Ao checar o sistema, os policiais constataram que vítima já havia praticado diversos crimes na região.
Diante da gravidade do ferimento, Adriel conseguiu apenas dizer o apelido do homem suspeito de o ter matado. Ele seria encaminhado ao PS de Aquidauana, mas não resistiu. A Polícia investiga o paradeiro do suspeito do homicídio, um homem já identificado, de 47 anos, mas ainda não foi encontrado.
O corpo de Adriel foi encaminhado à Aquidauana.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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