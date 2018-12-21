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Homem com diversas passagens pela Polícia é morto a facada em Miranda

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/12/2018 às 12:45

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Adriel Augusto da Silva, 37 anos, morreu no final da tarde de ontem (20) em decorrência de uma facada que levou na região do abdômen. O caso aconteceu no centro de Miranda, por volta das 17 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada a compareceu ao hospital da cidade. Ao checar o sistema, os policiais constataram que vítima já havia praticado diversos crimes na região.

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Diante da gravidade do ferimento, Adriel conseguiu apenas dizer o apelido do homem suspeito de o ter matado. Ele seria encaminhado ao PS de Aquidauana, mas não resistiu. A Polícia investiga o paradeiro do suspeito do homicídio, um homem já identificado, de 47 anos, mas ainda não foi encontrado.

O corpo de Adriel foi encaminhado à Aquidauana.

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