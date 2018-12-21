Homem com diversas passagens pela Polícia é morto a facada em Miranda

Adriel Augusto da Silva, 37 anos, morreu no final da tarde de ontem (20) em decorrência de uma facada que levou na região do abdômen. O caso aconteceu no centro de Miranda, por volta das 17 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada a compareceu ao hospital da cidade. Ao checar o sistema, os policiais constataram que vítima já havia praticado diversos crimes na região.