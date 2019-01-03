Em Miranda, foragido da Justiça é preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar

Ontem (02 um homem de 27 anos de idade foi preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Miranda, por volta das 13 horas, na entrada da cidade.

O homem foi abordado pelos policiais militares após demonstrar a atitude suspeita de tentar esconder o rosto dos integrantes da viatura, quando estava próximo a um restaurante da cidade. Após consulta no sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da comarca de Miranda.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.