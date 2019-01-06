Adolescente de 13 anos ateia fogo no próprio corpo na Capital

Uma adolescente de 13 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras graves após atear fogo no próprio corpo, em Campo Grande. O fato ocorreu por volta das 16h30 de ontem (5), no bairro Jardim Itália. Ainda bastante abalada, a avó da menina, de 57 anos, que pediu para não ser identificada, contou que estava com a filha (mãe da adolescente) na sala assistindo à TV quando ouviu os gritos por socorro. A neta estava no banheiro e teria passado álcool em gel (o frasco foi encontrado pela avó) no corpo e colocado fogo com um fósforo. O cômodo da casa não tem portas, o que facilitou o socorro. Foi a avó que, com um pano, conseguiu apagar as chamas e chamar pelo resgate.

A avó contou que a adolescente sempre foi muito quieta e educada. Ainda conforme a avó, o comportamento dela apresentou mudanças nos dois últimos dias, depois de passar o fim de semana em uma chácara onde funciona uma clínica de reabilitação . De acordo com a avó, ela não queria deixar o local quando foram buscá-la. Ontem, chegou a ingerir calmantes da mãe. “A minha neta sempre foi muito educada, muito quieta. Nunca deu problema na escola. Não sei o porque fez isso. Ela não contou o que aconteceu. Na hora, ela se arrependeu. Pedia muito perdão para mim e para Deus”, contou a avó.

A adolescente foi socorrida com cerca de 70% do corpo queimado e, acompanhada da mãe - que estava em estado de choque -, foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Os ferimentos atingiram, principalmente, a região do tórax e nas costas, como contou a avó.