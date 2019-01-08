Bombeiros registram média de 500 atendimentos por dia em MS

Resgate
A quantidade é 2,3% superior à registrada no ano anterior, quando foram feitas 178.478 prestações de serviços
Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar nesta terça-feira (8.1) revela que a Corporação registra média de 500 atendimentos por dia em Mato Grosso do Sul. Em 2018 foram 182.707 atendimentos realizados em todo o Estado. A quantidade é 2,3% superior à registrada no ano anterior, quando foram feitas 178.478 prestações de serviços.
Responsável por intervenções operacionais de salvamentos em acidentes e em situações de risco, o Corpo de Bombeiros Militar atende a sociedade com auxílio e prestação de atendimento pré-hospitalar. A Corporação ainda atua no combate, orientação e prevenção a incêndio e queimadas, além de fazer vistorias técnicas em áreas construídas.
Do total de serviços prestados, 57.785 foram de resgate e salvamento. Ações de combate a incêndio (vegetação e edifícios) somaram 6.407 atendimentos. Os militares ainda auxiliaram a comunidade em 9.790 vezes e socorreram 29.253 pessoas. Atividades técnicas da instituição, entre elas de prevenção de incêndio, somaram 109.085 atendimentos.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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