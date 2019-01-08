Bombeiros registram média de 500 atendimentos por dia em MS

Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar nesta terça-feira (8.1) revela que a Corporação registra média de 500 atendimentos por dia em Mato Grosso do Sul. Em 2018 foram 182.707 atendimentos realizados em todo o Estado. A quantidade é 2,3% superior à registrada no ano anterior, quando foram feitas 178.478 prestações de serviços.

Responsável por intervenções operacionais de salvamentos em acidentes e em situações de risco, o Corpo de Bombeiros Militar atende a sociedade com auxílio e prestação de atendimento pré-hospitalar. A Corporação ainda atua no combate, orientação e prevenção a incêndio e queimadas, além de fazer vistorias técnicas em áreas construídas.