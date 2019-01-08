Durante blitz, PM prende foragido da justiça em Bonito

Região
Pelo exposto, foi dada voz de prisão e encaminhado para delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer
Na tarde de segunda-feira (07/01), por volta das 18:00 horas, a equipe da Polícia Militar realizava uma blitz de trânsito na área central, quando abordou veículo conduzido por um homem de 46 anos que, após checagem, foi identificado que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Pelo exposto, foi dada voz de prisão e encaminhado para delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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