Durante blitz, PM prende foragido da justiça em Bonito

Na tarde de segunda-feira (07/01), por volta das 18:00 horas, a equipe da Polícia Militar realizava uma blitz de trânsito na área central, quando abordou veículo conduzido por um homem de 46 anos que, após checagem, foi identificado que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Pelo exposto, foi dada voz de prisão e encaminhado para delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.