PRF apreende meia tonelada de maconha em Ponta Porã

A equipe policial deu ordem de parada a um VW/Gol com placas aparentes de Sidrolândia, o motorista do carro não obedeceu e empreendeu fuga.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta segunda feira, 07 de janeiro, no km 68 da BR-463 em Ponta Porã, 500 kg (quinhentos quilogramas) de maconha dentro de um carro.

Com isso os agentes da PRF fizeram acompanhamento tático do veículo por trinta minutos. Logo depois o condutor do VW/Gol jogou o carro em direção à vegetação às margens da rodovia e seguiu fuga a pé, não sendo localizado.

Durante checagem foi constatado que o veículo estava com placas clonadas, a original era do município de Belo Horizonte/MG.

O veículo foi apreendido e levado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.