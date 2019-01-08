PRF apreende meia tonelada de maconha em Ponta Porã

Tráfico de drogas
A equipe policial deu ordem de parada a um VW/Gol com placas aparentes de Sidrolândia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta segunda feira, 07 de janeiro, no km 68 da BR-463 em Ponta Porã, 500 kg (quinhentos quilogramas) de maconha dentro de um carro.
A equipe policial deu ordem de parada a um VW/Gol com placas aparentes de Sidrolândia, o motorista do carro não obedeceu e empreendeu fuga.
Com isso os agentes da PRF fizeram acompanhamento tático do veículo por trinta minutos. Logo depois o condutor do VW/Gol jogou o carro em direção à vegetação às margens da rodovia e seguiu fuga a pé, não sendo localizado.
Durante checagem foi constatado que o veículo estava com placas clonadas, a original era do município de Belo Horizonte/MG.
O veículo foi apreendido e levado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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