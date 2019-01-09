PRF recupera veículo roubado há mais de dois anos

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na manhã de ontem (8), no km 703 da BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, um veículo roubado.

Após denuncia de que um Fiat/Palio foi abandonado próximo a uma borracharia, uma equipe da PRF foi até o local para averiguar a situação. Ao chegarem no local os Ao chegarem no local os policiais encontraram o veículo destrancado, sem os bancos traseiros e com placas aparentes de Várzea Grande/MT.

A equipe fez uma checagem no carro, onde foi constatado que se tratava de um Palio roubado em em março de 2016 na cidade de Cuiabá/MT. O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.