PRF recupera veículo roubado há mais de dois anos

Fiscalização
Os policiais encontraram o veículo destrancado, sem os bancos traseiros e com placas aparentes de Várzea Grande/MT
A Polícia Rodoviária Federal recuperou na manhã de ontem (8), no km 703 da BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, um veículo roubado.
Após denuncia de que um Fiat/Palio foi abandonado próximo a uma borracharia, uma equipe da PRF foi até o local para averiguar a situação. Ao chegarem no local os Ao chegarem no local os policiais encontraram o veículo destrancado, sem os bancos traseiros e com placas aparentes de Várzea Grande/MT.
A equipe fez uma checagem no carro, onde foi constatado que se tratava de um Palio roubado em em março de 2016 na cidade de Cuiabá/MT. O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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