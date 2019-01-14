Foragido é preso depois de furtar máquina e botijão da vizinha em Aquidauana

Um homem de 43 anos foi preso hoje pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, após ser flagrado com alguns objetos furtados e por estar com mandado de prisão.

Segundo denúncia, havia sido furtado uma máquina de lavar e um botijão de gás. A vítima suspeitava de que seu vizinho teria subtraído os objetos. Em posse dessas informações, a equipe policial foi até o local e em contato com o possível autor, o mesmo falou não saber do ocorrido.