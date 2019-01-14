Foragido é preso depois de furtar máquina e botijão da vizinha em Aquidauana

Aquidauana
Prisão foi realizada pela PM, que levou homem para a delegacia
Um homem de 43 anos foi preso hoje pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, após ser flagrado com alguns objetos furtados e por estar com mandado de prisão.
Segundo denúncia, havia sido furtado uma máquina de lavar e um botijão de gás. A vítima suspeitava de que seu vizinho teria subtraído os objetos. Em posse dessas informações, a equipe policial foi até o local e em contato com o possível autor, o mesmo falou não saber do ocorrido.
Porém, ao realizar busca no interior da residência foram localizados os objetos e reconhecidos pela vítima. Que foi perguntado ao autor sobre a procedência, mas não se pronunciou. Ao ser checado no Sistema de checagens da Polícia Militar, o autor tinha mandado de prisão em seu desfavor.
Dessa maneira, foi dada voz de prisão ao homem que acabou e encaminhado, juntamente com os objetos, recuperados até a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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