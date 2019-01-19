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Tráfico de drogas

PRF apreende meia tonelada de maconha em um Siena, junto de outro veículo batedor

O caso aconteceu no km 12 da MS-164 em Ponta Porã

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/01/2019 às 08:42

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nessa madrugada desta sexta-feira (18) mais de meia tonelada de maconha, no km 12 da MS-164 em Ponta Porã

Uma equipe da PRF estava em deslocamento pela via quando avistou um Citroen/Picasso, seguido de um Fiat/Siena, que trafegava de forma suspeita. Os polícias abordaram o Siena, que tinha placas de João Monlevade/MG, e descobriram que o carro estava carregado de maconha.

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O condutor do veículo, de 45 nos, disse aos polícias que receberia R$ 10 mil para levar o entorpecente até São Paulo, Capital. Ele confessou também estar sendo acompanhado por um outro carro mais a frente, um Citroen, que fazia o serviço de batedor, avisando sobre as possíveis fiscalizações policiais na via, através de um rádio armador.

Outra equipe da PRF, então, foi acionada e abordou o Citroen, que possuía placas de Jardinópolis/SP. Na delegacia, o condutor de 56 anos, confessou auxiliar o segundo veículo através do rádio e um celular.

Após pesagem, foi constatado que o Siena transportava 505,7 kg de maconha

Os presos, a droga e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.

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