Adolescentes são apreendidas após furtarem R$ 20 mil em roupas de lojas em MS

Três adolescentes, de 15, 14 e 13 anos foram apreendidas após furtarem lojas de roupas na cidade de Fátima do Sul, região sul do estado. De acordo com a polícia, elas foram encontradas na cidade de Dourados, após viajarem de van com grande estoque de roupas e bolsas, o que totalizou R$ 20 mil em mercadoria.

Segundo o delegado Bruno Humelino, as adolescentes usavam as roupas furtadas no momento em que foram apreendidas. Elas foram encontradas pela Polícia Civil e Guarda Municipal de Dourados, próximas a casa da avó das duas jovens de 15 e 14 anos, que são irmãs.

De acordo com a ocorrência, as meninas informaram que teria outras peças de roupas escondidas em uma casa abandonada em Fátima do Sul. Elas pretendiam vender as roupas.

Segundo a polícia, as adolescentes conseguiram furtar três lojas. Na primeira, foram levados cerca de R$ 12 mil em mercadoria. Na segunda, R$ 8 mil e na terceira loja, elas informaram que não gostaram das peças e decidiram não levar nada. Elas também comentaram que tentaram entrar em um quarto estabelecimento, mas não conseguiram.