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Adolescentes são apreendidas após furtarem R$ 20 mil em roupas de lojas em MS

De acordo com a Polícia, as três pretendiam vender a mercadoria e vestiam as roupas furtadas quando foram apreendidas em Dourados

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/01/2019 às 13:02

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Três adolescentes, de 15, 14 e 13 anos foram apreendidas após furtarem lojas de roupas na cidade de Fátima do Sul, região sul do estado. De acordo com a polícia, elas foram encontradas na cidade de Dourados, após viajarem de van com grande estoque de roupas e bolsas, o que totalizou R$ 20 mil em mercadoria.

Segundo o delegado Bruno Humelino, as adolescentes usavam as roupas furtadas no momento em que foram apreendidas. Elas foram encontradas pela Polícia Civil e Guarda Municipal de Dourados, próximas a casa da avó das duas jovens de 15 e 14 anos, que são irmãs.

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De acordo com a ocorrência, as meninas informaram que teria outras peças de roupas escondidas em uma casa abandonada em Fátima do Sul. Elas pretendiam vender as roupas.

Segundo a polícia, as adolescentes conseguiram furtar três lojas. Na primeira, foram levados cerca de R$ 12 mil em mercadoria. Na segunda, R$ 8 mil e na terceira loja, elas informaram que não gostaram das peças e decidiram não levar nada. Elas também comentaram que tentaram entrar em um quarto estabelecimento, mas não conseguiram.

O delegado ainda informou que a adolescente de 15 anos, tem 13 passagens por furto. A de 14, registrou 8 passagens e de 13 anos, é a primeira vez que é apreendida.

De acordo com Humelino, a jovem de 15 anos foi apreendida na semana passada por tentativa de furto, mas foi liberada em seguida por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Pois o estatuto impõe a liberação dos adolescentes nos casos de atos infracionais cometidos sem violência ou grave ameaça.

O delegado ainda explicou que em virtude da grande quantidade de passagens por furtos praticados pelas duas irmãs, representou-se pela internação provisória das adolescentes infratoras. A três foram encaminhadas para a Unei de Dourados e aguardam a decisão da Justiça.

Segundo a polícia, elas poderão cumprir medidas socioeducativas por ato infracional análogo a furto qualificado e associação criminosa.

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