Homem é morto após ser esfaqueado por idoso de 84 anos

Um idoso de 69 anos morreu após ser esfaqueado nesta sexta-feira (25), no bairro Santa Luzia em Campo Grande. De acordo com a polícia, o autor das facadas teria sido um outro idoso, de 84 anos.

Segundo o delegado Enilton Zallaum, a motivação do crime teria sido uma ofensa, que resultou em discussão seguida de agressão, disse ainda, que os dois homens moravam no mesmo condomínio.