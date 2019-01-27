Homem é morto após ser esfaqueado por idoso de 84 anos

Campo Grande
De acordo com a Polícia, o idoso de 84 anos teria esfaqueado a vítima após uma discussão
Um idoso de 69 anos morreu após ser esfaqueado nesta sexta-feira (25), no bairro Santa Luzia em Campo Grande. De acordo com a polícia, o autor das facadas teria sido um outro idoso, de 84 anos.
Segundo o delegado Enilton Zallaum, a motivação do crime teria sido uma ofensa, que resultou em discussão seguida de agressão, disse ainda, que os dois homens moravam no mesmo condomínio.
A vítima recebeu três facadas e foi encaminhada para a Santa Casa da capital, mas não resistiu aos ferimentos. O idoso foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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