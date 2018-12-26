Durante churrasco de Natal, homem esfaqueia dois irmãos após desentendimento

Aquidauana
O caso aconteceu na madrugada de ontem (25) no Bairro Nova Aquidauana
Mais um caso de lesão corporal foi registrado na madrugada desta terça-feira (25), feriado de Natal. Desentendimento entre irmãos foi motivo para que a Polícia Militar fosse acionada por volta das 3h15 da madrugada de ontem, durante um churrasco de família.
Um dos irmãos, que cortava a carne do churrasco, esfaqueou outros dois. Eles bebiam e, por motivo fútil, se desentenderam, e um deles passou a agredir os outros dois com uma faca. Um deles, de 22 anos, para se defender foi atingido pela faca no antebraço esquerdo.
O outro, de 26 anos, também sofreu corte no antebraço esquerdo, mas de menor profundidade. Ambas as vítimas foram socorridas pela guarnição da PM e encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana, medicados e liberados.
Já o irmão agressor fugiu, a PM fez diligências, mas não o encontrou e até o momento está foragido. Os irmãos registraram boletim de ocorrência e o caso segue para as medidas cabíveis.
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