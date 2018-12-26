Durante churrasco de Natal, homem esfaqueia dois irmãos após desentendimento

Mais um caso de lesão corporal foi registrado na madrugada desta terça-feira (25), feriado de Natal. Desentendimento entre irmãos foi motivo para que a Polícia Militar fosse acionada por volta das 3h15 da madrugada de ontem, durante um churrasco de família.

Um dos irmãos, que cortava a carne do churrasco, esfaqueou outros dois. Eles bebiam e, por motivo fútil, se desentenderam, e um deles passou a agredir os outros dois com uma faca. Um deles, de 22 anos, para se defender foi atingido pela faca no antebraço esquerdo.