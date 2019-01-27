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Miranda/BR-262

PRF registra duas ocorrências de veículos furtados de locadoras e outra por tráfico

Os veículos supostamente alugados em Minas e São Paulo, seriam levados à Bolívia. Droga em fundo falso de Zafira era levada da fronteira à SP

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/01/2019 às 09:34

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Três ocorrências graves foram registradas no posto da Polícia Rodoviária Federal de Miranda, localizada no km 602 da BR-262. A primeira ocorreu no final da tarde da última sexta-feira (25). A equipe realizava fiscalização de rotina quando deu ordem de parada a um Nissan/Kicks com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 37 anos.

Questionado sobre a procedência do veículo, o motorista informou que era alugado, mas não apresentou qualquer documento de locação. Segundo ele, o veículo havia sido alugado por um amigo e que o tinha emprestado para ir à fronteira fazer compras.

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Os policiais entraram em contato com o proprietário do automóvel, uma locadora de veículos, e foi informado de que havia um boletim de ocorrência de estelionato registrado em Guarulhos/SP.

O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Miranda juntamente com o veículo e poderá responder por estelionato.

Veículos alugados em direção à fronteira

Outro caso semelhante ocorreu em menos de 24 horas. Na manhã de ontem (26) a equipe policial realizava fiscalização na Unidade Operacional em Miranda quando abordaram um Jeep/Renegade, com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 23 anos acompanhado de uma mulher de 20 anos.

Perguntado sobre os motivos da viagem, o motorista informou que iria à Bolívia comprar tecidos, que o veículo era alugado e o contrato estava no nome de seu primo. Não havia nenhum documento de locação com o suspeito. Questionada, a passageira confessou que o homem, seu namorado, iria levar o carro até Corumbá e ambos retornariam ao Rio de Janeiro/RJ, cidade onde residem. Ela não soube afirmar o valor que ele iria receber pelo serviço.

Em contato com a locadora, proprietária do utilitário, os policiais foram informados que o carro foi retirado mediante fraude e que o Boletim de Ocorrência seria confeccionado.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Miranda. A mulher foi encaminhada como testemunha.

Tráfico

Já na madrugada deste domingo (27), por volta das 2h30, os policiais deram ordem de parada a uma Chevrolet Zafira. O condutor do veículo era boliviano e vinha da fronteira em direção a Campo Grande.

De acordo com a PRF, 16 quilos de cocaína foram apreendidos em fundo falso do veículo. A droga seria levada para São Paulo. Autor e entorpecente foram encaminhados à DP de Campo Grande para as medidas cabíveis.

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