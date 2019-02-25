Homem morre após passar mal em bar enquanto ingeria bebida alcoólica

Capital
aso aconteceu na madrugada de domingo (24) e foi registrado como morte a esclarecer
Um homem de 54 anos morreu ao passar mal enquanto ingeria bebida alcoólica em um bar do Jardim Campo Alto, em Campo Grande, na madrugada de domingo (24).
Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem teria tido mal súbito e caído morto. O Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no local.
Bombeiros disseram aos policiais que o homem teria tido uma parada cardiorrespiratória. A morte foi constatada pelo Samu às 4h28 (de MS). O caso foi registrado como morte a esclarecer.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS