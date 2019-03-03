Homem incendeia casa de ex-namorada que foi pular carnaval

Capital
Dona da casa saiu para participar do carnaval e autor ateou fogo
Uma ocorrência de incêndio em residência, localizada no bairro Boa Esperança, em Ladário, pode ter sido provocada por ciúmes e vingança do ex-namorado.
Testemunhas informaram que o autor foi o ex-companheiro da dona da casa, que saiu acompanhada de outro homem para festejar o carnaval, em Corumbá.
Conforme apurado pelo Diário Online, o Corpo de Bombeiros foi ao local, neste domingo (3), por volta das 6h30 e felizmente não havia ninguém na moradia no momento do incêndio.
As chamas atingiram dois cômodos da casa e uma área coberta nos fundos. Todos os móveis foram queimados e parte do telhado desabou.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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