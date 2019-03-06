Jovem de 23 anos é presa pela PM dirigindo embriagada em Bonito

Flagrante
Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro
Ontem, uma jovem de 23 anos foi presa pela Polícia Militar após ser flagrada dirigindo embriagada um automóvel modelo Renault Kwid na região do Jardim Andréa, em Bonito.
Durante abordagem, a equipe policial notou que a condutora estava em visível estado de embriaguez e ofereceu teste de etilômetro (bafômetro), no entanto a motorista se recusou a realizá-lo.
Diante das evidências observadas pelos policiais, foi redigido um Termo de Constatação de Embriaguez e feito o seu encaminhamento até a delegacia da cidade.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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