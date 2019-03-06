Jovem de 23 anos é presa pela PM dirigindo embriagada em Bonito

Ontem, uma jovem de 23 anos foi presa pela Polícia Militar após ser flagrada dirigindo embriagada um automóvel modelo Renault Kwid na região do Jardim Andréa, em Bonito.

Durante abordagem, a equipe policial notou que a condutora estava em visível estado de embriaguez e ofereceu teste de etilômetro (bafômetro), no entanto a motorista se recusou a realizá-lo.

Diante das evidências observadas pelos policiais, foi redigido um Termo de Constatação de Embriaguez e feito o seu encaminhamento até a delegacia da cidade.