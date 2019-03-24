Clientes de supermercado ficam na mira de bandidos durante assalto na fronteira

Funcionários e clientes do Supermercado Nippon, no Centro de Ponta Porã - cidade a 323 quilômetros de Campo Grande -, passaram por momentos de terror, nesta sexta-feira (22) durante um assalto ao estabelecimento.

As vítimas foram mantidas na mira de revólveres, enquanto quatro assaltantes pegavam o dinheiro do estabelecimento e de clientes do local. O supermercado fica na Avenida Brasil, que separa a cidade e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Pelas imagens é possível notar o momento em que dois dos suspeitos, abordam o operador de caixa, enquanto os outros bandidos vão de encontro aos clientes. Na entrada do estabelecimento, um deles recolhe todo o dinheiro do caixa ao mesmo tempo em que o comparsa ameaça a vítima com a arma. Há correria e ao tentar sair da loja, uma criança tropeça e cai de frente a um dos bandidos armados.