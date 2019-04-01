Bombeiros seguem buscas por adolescente de 17 anos que desapareceu no Rio Paraguai

Um adolescente de 17 anos, identificado como Tony Douglas Santos Teixeira, está desaparecido desde a tarde de domingo (31), na região da Codrasa, distante 14 quilômetros da área urbana de Ladário.

De acordo com o jornal Diário Corumbaense, a brigada informou que o jovem estava com um grupo de pessoas pescando à beira do rio Paraguai, quando resolveu tomar banho. Em determinado ponto, ele começou a pedir por socorro, mas submergiu rapidamente e desapareceu. A equipe de mergulhadores do 3º Grupamento de Bombeiros fez buscas até as 19h de ontem, quando teve que suspender os trabalhos por falta de visibilidade. Nesta manhã, a guarnição retomou as buscas.

Este é o segundo caso de afogamento registrado na região em 2019.