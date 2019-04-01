Bombeiros seguem buscas por adolescente de 17 anos que desapareceu no Rio Paraguai

Ladário
Bombeiros realizaram as buscas até as 19h de ontem, quando tiveram que suspender os trabalhos por falta de visibilidade
Um adolescente de 17 anos, identificado como Tony Douglas Santos Teixeira, está desaparecido desde a tarde de domingo (31), na região da Codrasa, distante 14 quilômetros da área urbana de Ladário.
De acordo com o jornal Diário Corumbaense, a brigada informou que o jovem estava com um grupo de pessoas pescando à beira do rio Paraguai, quando resolveu tomar banho. Em determinado ponto, ele começou a pedir por socorro, mas submergiu rapidamente e desapareceu. A equipe de mergulhadores do 3º Grupamento de Bombeiros fez buscas até as 19h de ontem, quando teve que suspender os trabalhos por falta de visibilidade. Nesta manhã, a guarnição retomou as buscas.
Este é o segundo caso de afogamento registrado na região em 2019.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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