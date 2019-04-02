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PRF apreende 77 aparelhos celulares escondidos em painel de veículo

Todos os aparelhos eram da marca Apple, sem nota fiscal

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/04/2019 às 09:16

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu neste sábado (30) , no km 205 da BR-060 em Camapuã, 77 aparelhos celulares contrabandeados, escondidos no painel de veículo.

Durante fiscalização, a equipe da PRF deu ordem de parada a um Fiat Idea Adventure com placas de Campo Grande. O motorista, acompanhado de uma passageira, ambos de 50 anos, demonstrou nervosismo com a abordagem dando respostas diversas sobre os motivos da viagem.

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Após vistoria minuciosa, o motorista confessou que havia um fundo falso no painel do carro, onde foram encontrados os aparelhos celulares da marca Apple sem a documentação legal. O condutor informou não ser o proprietário dos produtos e receberia R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada aparelho transportado. Ele também disse ter pego a carga no Paraguai e entregaria em Brasília/DF.

A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal em Campo Grande.

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