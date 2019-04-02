PRF apreende 77 aparelhos celulares escondidos em painel de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu neste sábado (30) , no km 205 da BR-060 em Camapuã, 77 aparelhos celulares contrabandeados, escondidos no painel de veículo.

Durante fiscalização, a equipe da PRF deu ordem de parada a um Fiat Idea Adventure com placas de Campo Grande. O motorista, acompanhado de uma passageira, ambos de 50 anos, demonstrou nervosismo com a abordagem dando respostas diversas sobre os motivos da viagem.