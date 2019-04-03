PRF apreende semirreboque adulterado em Eldorado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira, 02 de abril, no km 33 da BR-163, em Eldorado/MS, um semirreboque com sinais de identificação adulterados.

Durante fiscalização, a equipe abordou um caminhão Mercedes Benz/Axor com placas de Toledo/PR, tracionando um semirreboque com placas de Umuarama/PR. Após vistoria, foi constatado que o chassi aparente, remetia à um outro veículo.