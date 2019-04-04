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Depoimento

Em audiência, palhaço Sabiá diz que matou porque mulher só falava do ex

Merendeira foi encontrada morta dois dias depois do crime em terreno na Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/04/2019 às 08:44

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Jesus Ajala da Silva, de 46 anos, mais conhecido como palhaço Sabiá, foi interrogado na tarde desta quarta-feira (3) pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1º Vara do Tribunal do Juri. No novo depoimento, afirmou ter matado a merendeira Silvana Tertuliana Pereira, de 42 anos, porque a mulher “só falava do ex”. A vítima foi morta a facadas no dia 9 de janeiro e seu corpo encontrado dois dias depois no quintal de uma casa abandonada no Portal Caiobá.

No primeiro depoimento, Sabiá havia confessado ter cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento com Silvana, com quem estaria namorando há cinco meses. Porém, nesta quinta o assassino confesso negou que esse tenha sido o motivo. “Ainda estávamos juntos quando aconteceu”, afirmou.

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Ajala ainda deu detalhes da briga que teria motivado o crime. “Nossa briga foi mais porque ela só falava do ex, mas estava endividada e eu que pagava suas contas. Perdi a cabeça, fiquei nervos e, quando eu vi, já tinha metido a faca nela”, revelou.

Segundo ele, no dia do crime, a vítima chegou em sua casa, localizada na Rua das Valquírias, por volta das 12h. Sabiá negou ter convidado a mulher para ir até o local, afirmando que ela chegou por conta própria. Lá, o casal teria apenas conversado, tendo a discussão começado por volta das 14h.

Jesus também negou que a vítima estaria nua no momento dos golpes de faca, até mesmo que tenha tido relação sexual ou tomado banho com ela momentos antes. O corpo da merendeira foi encontrado no banheiro, mas palhaço garantiu que tudo aconteceu no quarto da quitinete. “Ela caiu na porta da varanda, que também leva ao banheiro. Arrastei para lá porque os vizinhos sempre tomavam tereré comigo e eles poderiam ver o corpo no quarto, porque não tinha porta”, afirmou.

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