Pastor é preso com armamento e coletes à prova de bala dentro de casa

O delegado de Polícia Diego Dantas tinha um mandado de prisão contra o pastor, que foi preso em casa. Na residência, os policiais encontraram 1.000 munições, coletes a prova de balas, pistolas, toucas ninja, mira holográfica, carregadores de pistolas e outros apetrechos que caracterizavam para serem usados para assaltos.

Um pastor foi preso nesta quarta-feira (3), em Sidrolândia, distante 70 quilômetros de Campo Grande, com armamento dentro de casa. Os policiais encontraram até mira holográfica.

O pastor estava sendo investigado pelo MP (Ministério Público) depois de ameaçar um sócio de morte usando uma arma. Ele teria sido intimado por diversas vezes para apresentar o armamento, mas não compareceu. Sendo que nesta quarta (3) foi cumprido o mandado de prisão contra ele. O homem ameaçado pelo pastor teria construído um anexo de 200 metros quadrados ao lado da igreja, e não teria recebido, vindo a ser ameaçado pelo pastor.

Segundo o delegado, o pastor teria dito que todo o armamento encontrado seria presente por que ele gostava muito de tudo que era ligado a polícia. Ele ainda deve passar por audiência de custódia.