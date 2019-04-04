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Sidrolândia

Pastor é preso com armamento e coletes à prova de bala dentro de casa

Entre as armas, a Polícia também encontrou uma mira holográfica

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/04/2019 às 12:01

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Um pastor foi preso nesta quarta-feira (3), em Sidrolândia, distante 70 quilômetros de Campo Grande, com armamento dentro de casa. Os policiais encontraram até mira holográfica.

O delegado de Polícia Diego Dantas tinha um mandado de prisão contra o pastor, que foi preso em casa. Na residência, os policiais encontraram 1.000 munições, coletes a prova de balas, pistolas, toucas ninja, mira holográfica, carregadores de pistolas e outros apetrechos que caracterizavam para serem usados para assaltos.

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O pastor estava sendo investigado pelo MP (Ministério Público) depois de ameaçar um sócio de morte usando uma arma. Ele teria sido intimado por diversas vezes para apresentar o armamento, mas não compareceu. Sendo que nesta quarta (3) foi cumprido o mandado de prisão contra ele. O homem ameaçado pelo pastor teria construído um anexo de 200 metros quadrados ao lado da igreja, e não teria recebido, vindo a ser ameaçado pelo pastor.

Segundo o delegado, o pastor teria dito que todo o armamento encontrado seria presente por que ele gostava muito de tudo que era ligado a polícia. Ele ainda deve passar por audiência de custódia.

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